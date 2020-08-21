Американський фітнес-модель Лексі Кай влаштувала фотосесію в занадто тісному комбінезоні
Лексі Кай є досить популярною моделлю, тому дивувати спекотними фото зі зйомок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стало вже традицією. Дівчина намагається показує найрізноманітніші кадри, в яких змінює не тільки образи, але ще і свій стиль.
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Фітнес-модель також нерідко блищить в спортивних костюмах, щоб прорекламувати одяг, представником якої є. Цього разу Лексі захопила формами в синьому кобмінезоні без рукавів. Щоб підкреслити свої достоїнства, дівчина також розстебнула блискавку сильніше, підігріваючи інтерес до апетитною фігурі. Позуючи в пікантних позах, Лексі вдалося чимало розбурхати мережу:
"Найсексуальніше в жінці - її суєта 🐉 так закохана в цей синій комбінезон! FashionnovaPartner", - написала Лексі.
Ось що пишуть фанати:
"Найкраще🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Вау, так приголомшливо", "моя кохана дівчина в синьому", " красиві картинки💯 😍", " красива жінка»«, » сексуальна чудова дама«,» абсолютно чудово😍«, » 😍 😍 😍 мила, ти найкрасивіший блогер @Fashionnova на світі !! Люблю цей синій комбінезон на тобі 💙", " приголомшливі солодощі🔥" « " Синій дійсно твій колір! Приголомшливі картинки. 😍 💓 💕 ", «Найшикарніша жінка на планеті💕 💕 💕», «мм ... абсолютно приголомшливо! 😍😍💙💙💙».
Також раніше Лексі підкорила видом в білизні, але при цьому також розповіла про жіноче тіло:
"Жіночі тіла прекрасні у всіх формах і розмірах. Високі, короткі, худі, підтягнуті, м'які, пишні, спортивні та / або товсті - всі вони володіють якостями, які можна цінувати. Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива.
Боротися з гіпотиреозом може бути складно, і я все ще вчуся керувати ним і боротися з ним. Одне можу сказати: мені подобається бути товстою, тому що мені не потрібно відчувати, що я завжди повинна дотримуватися дуже суворої дієти. Я вважаю, що баланс-це ключ до всього в житті. Навчитися любити себе таким, яким ви є, - це найвища нагорода. 🥇 » ,- розповідає Лексі.
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