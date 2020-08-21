Також раніше Лексі підкорила видом в білизні, але при цьому також розповіла про жіноче тіло:

"Жіночі тіла прекрасні у всіх формах і розмірах. Високі, короткі, худі, підтягнуті, м'які, пишні, спортивні та / або товсті - всі вони володіють якостями, які можна цінувати. Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива.

Боротися з гіпотиреозом може бути складно, і я все ще вчуся керувати ним і боротися з ним. Одне можу сказати: мені подобається бути товстою, тому що мені не потрібно відчувати, що я завжди повинна дотримуватися дуже суворої дієти. Я вважаю, що баланс-це ключ до всього в житті. Навчитися любити себе таким, яким ви є, - це найвища нагорода. 🥇 » ,- розповідає Лексі.

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