Также ранее Лекси покорила видом в белье, но при этом также рассказала о женском теле:

«Женские тела прекрасны во всех формах и размерах. Высокие, короткие, худые, подтянутые, мягкие, пышные, спортивные и / или толстые - все они обладают качествами, которые можно ценить. Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива.

Бороться с гипотиреозом может быть сложно, и я все еще учусь управлять им и бороться с ним. Одно могу сказать: мне нравится быть толстой, потому что мне не нужно чувствовать, что я всегда должена соблюдать очень строгую диету. Я считаю, что баланс - это ключ ко всему в жизни. Научиться любить себя таким, какой вы есть, - это высшая награда. 🥇», - рассказывает Лекси.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"