Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила фотосессию в слишком тесном комбинезоне
Лекси Кай является довольно популярной моделью, поэтому удивлять жаркими фото со съемок на своей странице в социальной сети Инстаграм стало уже традицией. Девушка старается показывает самые разные кадры, в которых меняет не только образы, но еще и свой стиль.
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Фитнес-модель также нередко блистает в спортивных костюмах, чтобы прорекламировать одежду, представителем которой является. В этот раз Лекси восхитила формами в синем кобминезоне без рукавов. Чтобы подчеркнуть свои достоинства, девушка также расстегнула молнию посильнее, подогревая интерес к аппетитной фигуре. Позируя в пикантных позах, Лекси удалось немало взбудоражить сеть:
«Самое сексуальное в женщине - ее суета 🐉 Так влюблена в этот синий комбинезон! FashionnovaPartner», - написала Лекси.
Вот что пишут фанаты:
«Лучшее🔥🔥🔥🔥🔥», «Вау, так потрясающе», «Моя любимая девушка в синем», «Красивые картинки 💯😍», «Красивая женщина 😍🍑», «Сексуальная великолепная дама», «Абсолютно великолепно 😍», «😍😍😍 Милая, ты самый красивый блогер @fashionnova на свете !! Люблю этот синий комбинезон на тебе 💙», «Потрясающие сладости🔥», «Синий действительно твой цвет! Потрясающие картинки. 😍💓💕», «Самая шикарная женщина на планете 💕💕💕», «Мм ... совершенно потрясающе! 😍😍💙💙💙».
Также ранее Лекси покорила видом в белье, но при этом также рассказала о женском теле:
«Женские тела прекрасны во всех формах и размерах. Высокие, короткие, худые, подтянутые, мягкие, пышные, спортивные и / или толстые - все они обладают качествами, которые можно ценить. Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива.
Бороться с гипотиреозом может быть сложно, и я все еще учусь управлять им и бороться с ним. Одно могу сказать: мне нравится быть толстой, потому что мне не нужно чувствовать, что я всегда должена соблюдать очень строгую диету. Я считаю, что баланс - это ключ ко всему в жизни. Научиться любить себя таким, какой вы есть, - это высшая награда. 🥇», - рассказывает Лекси.
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