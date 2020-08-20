Матч між командами "Status-M" і "ВіЯр" завершився масовою бійкою

На відео, яке опублікував канал Sport Ukraine, проти гравця "Віяра" В'ячеслава Деменського були порушені правила.

Суддя зупинив матч і призначив штрафний удар. Футболіст з "Status-M" почав сперечатися з Деменським і відштовхнув його, за що отримав жовту картку.

Коли він підійшов до арбітра, щоб оскаржити це рішення, на нього налетів гравець з "Віяра" і вдарив його ногою в спину, спровокувавши бійку, в якій взяли участь футболісти двох команд.

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