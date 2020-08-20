Матч між командами "Status-M" і "ВіЯр" завершився масовою бійкою
На відео, яке опублікував канал Sport Ukraine, проти гравця "Віяра" В'ячеслава Деменського були порушені правила.
Суддя зупинив матч і призначив штрафний удар. Футболіст з "Status-M" почав сперечатися з Деменським і відштовхнув його, за що отримав жовту картку.
Коли він підійшов до арбітра, щоб оскаржити це рішення, на нього налетів гравець з "Віяра" і вдарив його ногою в спину, спровокувавши бійку, в якій взяли участь футболісти двох команд.
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"В одну камеру з Єфремовим визначити", "тепер, рома, вдома сиди", Газпрому все можна, тепер нам по*уй, може вдома сидіти. Зеніт тільки виродків може породити, культурна столиця е-пт", " А че. Тих двох виправдали. Тепер вони будуть кидатися на людей все. Посадити цього на довго", - пишуть в коментарях.
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