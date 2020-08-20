Матч между командами "Status-M" и "ВиЯр" завершился массовой дракой

На видео, которое опубликовал канал Sport Ukraine, против игрока "ВиЯра" Вячеслава Деменского были нарушены правила.

Судья остановил матч и назначил штрафной удар. Футболист из "Status-M" начал спорить с Деменским и оттолкнул его, за что получил желтую карточку.

Когда он подошел к арбитру, чтобы оспорить это решение, на него налетел игрок из "ВиЯра" и ударил его ногой в спину, спровоцировав драку, в которой приняли участие футболисты двух команд.

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Пострадал судья Никита Данченко. У пострадавшего снимают побои, он намерен обратиться в полицию.