Матч между командами "Status-M" и "ВиЯр" завершился массовой дракой
На видео, которое опубликовал канал Sport Ukraine, против игрока "ВиЯра" Вячеслава Деменского были нарушены правила.
Судья остановил матч и назначил штрафной удар. Футболист из "Status-M" начал спорить с Деменским и оттолкнул его, за что получил желтую карточку.
Когда он подошел к арбитру, чтобы оспорить это решение, на него налетел игрок из "ВиЯра" и ударил его ногой в спину, спровоцировав драку, в которой приняли участие футболисты двух команд.
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