Ця зірка просто шикарна

Американська фітнес-модель Лексі Кай посвітила соковитими грудьми в купальнику

Модель постійно хвалиться своїми формами в різних відвертих нарядах, пише Politeka.net. Варто відзначити, що красуні є що показати.

Зірка постала в спокусливому купальнику на тонких, прозорих бретельках. Груди під тонкою майже тілесною тканиною виглядала неймовірно спокусливо. При цьому видно найінтимніші місця, але зірку це анітрохи не бентежило.

Також Лексі одягла крихітні джинсові шортики, що сіли на її стрункій талії, і підкреслила вигин довгим ланцюжком золотого кольору.

Модель розпустила недовге волосся, зробивши "мокру" зачіску. На голові можна помітити стильні окуляри.

Кай яскраво посміхалася і була невимушеною.

За 13 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили розкішні форми знаменитості і написали їй масу компліментів.

"Найкрасивіша блондинка", - написали деякі користувачі мережі.

Нагадаємо, Лексі Кай позувала в синьому комбінезоні з великим декольте. Красуня пройшлася перед камерою, а після цього сіла за кермо спорткара BMW.

Зірка проїхалася за кермом, після чого ще раз продемонструвала свої апетитні форми в обтягуючій тканині. Кадри вийшли дуже цікавими і динамічними.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай з'явилася в мікро-бікіні рожевого кольору.

Маленькі трикутники тканини ледь прикривали пишні груди знаменитості. Купальник розтягнувся по грудях і навіть злегка підвівся. Прозорі бретельки додали пікантності образу і здалеку може здатися, що лямок і зовсім немає.

Зірка отримала масу приємних відгуків.

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