Эта звезда просто шикарная

Американская фитнес-модель Лекси Кай посветила сочной грудью в купальнике

Модель постоянно хвастается своими формами в различных откровенных нарядах, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что красотке есть что показать.

Звезда предстала в соблазнительном купальнике на тонких, прозрачных бретельках. Грудь под тонкой почти телесной тканью смотрелась невероятно соблазнительно. При этом видны самые интимные места, но звезду это нисколько не смущало.

Также Лекси надела крохотные джинсовые шортики, севшие на ее стройной талии, и подчеркнула изгиб длинной цепочкой золотого цвета.

Модель распустила недлинные волосы, сделав "мокрую" прическу. На голове можно заметить стильные очки.

Кай ярко улыбалась и была непринужденной.

За 13 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили роскошные формы знаменитости и написали ей массу комплиментов.

"Самая красивая блондинка", - написали некоторые пользователи сети.

Напомним, Лекси Кай позировала в синем комбинезоне с большим декольте. Красотка прошлась перед камерой, а после этого села за руль спорткара BMW.

Звезда проехалась за рулем, после чего еще раз продемонстрировала свои аппетитные формы в обтягивающей ткани. Кадры вышли очень интересными и динамичными.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай появилась в микро-бикини розового цвета.

Маленькие треугольники ткани едва прикрывали пышную грудь знаменитости. Купальник растянулся по груди и даже слегка приподнялся. Прозрачные бретельки добавили пикантности образу и издалека может показаться, что лямок и вовсе нет.

Звезда получила массу приятных отзывов.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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