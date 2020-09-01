У переході форварда "Барселони" Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті" виникли складнощі

"Городяни" проаналізували всі фінансові витрати на трансфер. За підсумками оцінки було прийнято рішення, що перехід аргентинця за гроші неприйнятний для «Сіті», повідомляє Mundo Deportivo.

Англійський клуб буде готовий підписати Мессі тільки в тому випадку, якщо за трансфер не доведеться платити. Зарплата футболіста вже стане серйозним навантаженням для "Манчестер Сіті".

Також англійці не хочуть ризикувати з фінансовим фейр-плей після розглядів з УЄФА.







Раніше стала відома можлива зарплата форварда "Барселони" Ліонеля Мессі в "Манчестер Сіті" у разі трансферу в англійський клуб.

За інформацією журналіста beIN Sports Танкреді Палмері "городяни" готові виплатити аргентинцеві 500 мільйонів євро за 5 років після вирахування податків.

Нападник зароблятиме 50 мільйонів євро за сезон.

Палмері зазначає з посиланням на Sport, що Мессі отримає бонус у розмірі 250 мільйонів євро після 3 проведених років в «Ман Сіті» і переходу в «Нью-Йорк Сіті», де аргентинець відіграє ще 2 роки за контрактом.



Раніше ми писали, що журналіст Гійом Балазі заявив, що "Ювентус" активно шукає покупця на Кріштіану Роналду.

Він пояснив, що керівництво "Ювентуса" хоче позбутися вкрай високої зарплати Роналду.





"Ювентус" не хоче платити його величезну зарплату. Його пропонували всім, навіть "Барселоні". Я не впевнений, що у них вийде так просто позбутися Роналду. Якщо він не пішов на зниження окладу в Туринському клубі, то отримує близько 23 мільйонів євро, як це було в Мадриді. Хто зможе йому стільки заплатити?"– розповів Балаге.



Нагадаємо, відхід Мессі з Барселони: новий тренер висловився про долю аргентинця.



А ще Politeka писала, що наречена Зінченка в ультра-міні ефектно розставила ноги перед камерою

Також Politeka повідомляла, що дружина легенди "Динамо" Гусєва в "невидимому" боді звела з розуму ідеальними вигинами



