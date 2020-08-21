Новый тренер "Барселоны" высказался о судьбе Месси в команде

Куман не знает, придется ли ему уговаривать Месси остаться в клубе.

"Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться. У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Ранее мы писали, что журналист Гийом Балаге заявил, что "Ювентус" активно ищет покупателя на Криштиану Роналду.

Он объяснил, что руководство "Ювентуса" хочет избавиться от крайне высокой зарплаты Роналду.

""Ювентус" не хочет платить его огромную зарплату. Его предлагали всем, даже "Барселоне". Я не уверен, что у них получится так просто избавиться от Роналду. Если он не пошел на снижение оклада в туринском клубе, то получает около 23 миллионов евро, как это было в Мадриде. Кто сможет ему столько заплатить?" – рассказал Балаге.

К слову, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась аппетитными изгибами в кружеве.

«То, что говорят ваши глаза, шепчет ваша душа ❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном фото модель запечатлена в момент, когда она красит глаза. При этом сама красотка позирует в кружевном боди, демонстрируя аппетитные изгибы. Это произвело невероятный эффект среди ее поклонников.

«Ого, шоколадка», «очень красивый ракурс», «бомба!», «один вопрос — почему ты всегда так горяча?», «ты просто наповал меня убила этим фото», «О мой бог», «магический вид. Так и притягивает», — пишут они.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».