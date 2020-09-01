В переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» возникли сложности

В стане вице-чемпионов Англии проанализировали все финансовые затраты на трансфер. По итогам оценки было решено, что переход аргентинца за деньги неприемлем для «Горожан», сообщает Mundo Deportivo.

Британский клуб будет готов подписать Месси только в том случае, если за трансфер не придется платить. Зарплата игрока уже станет серьезной нагрузкой для «Манчестер Сити».

Также клуб не хотчет рисковать с финансовым фэйр-плей после разбирательств с УЕФА.





Ранее стала известна возможная зарплата нападающего каталонцев Лионеля Месси в «Манчестер Сити» в случае трансфера в английский клуб.

По сведениям аналитика beIN Sports Танкреди Палмери, «горожане» готовы выплатить аргентинцу 500 миллионов евро за 5 лет после вычета налогов.

Форвард будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Палмери сообщает со ссылкой на Sport, что Месси получит бонус в размере 250 миллионов евро после 3 проведенных лет в «Ман Сити» и перехода в «Нью-Йорк Сити», где аргентинец отыграет еще 2 года по контракту.





Ранее мы писали, что Барселона не хочет мириться с тем, что Месси отказывается готовиться к сезону вместе с командой и требует трансфер.

В клубе собираются серьезно оштрафовать футболиста - капитан может потерять минимум 25% зарплаты по итогам месяца.

При этом руководство не спешит официально вводить санкции, дабы полностью не разбить отношения с Месси и уговорить его остаться в команде.

Напомним, уход Месси из Барселоны: новый тренер высказался о судьбе аргентинца.



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