Про такі фігурки можна тільки мріяти

Українські спортсменки завойовують медалі, перемагають на Олімпіадах, при цьому не забуваючи залишатися неймовірно красивими жінками

Politeka.net згадала найкрасивіших і неймовірно талановитих спортсменок України, які можуть похвалитися не тільки досягненнями в спорті, а й неземною красою.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно веде свій Instagram, публікуючи дуже красиві і чуттєві фото. Неймовірна фігура Марини-привід для гордості.

Олімпійська чемпіонка, гімнастка Анна Різатдінова ще на "Танцях з зірками" продемонструвала всі достоїнства своєї фігури. В купальнику її вигляд вражає.

Дзюдоїстка-красуня Дарина Білодід рідко публікує фото в купальнику, хоча її фігурка дуже нетипова для тих, хто займається дзюдо.

Легкоатлетка Юлія Левченко-володарка витонченої тендітної фігурки. Але це не завадило їй стати олімпійською чемпіонкою серед юніорів.

"Гордість України", - пишуть шанувальники Левченко в коментарях.

Відома і титулована тенісистка Еліна Світоліна останнім часом любить порадувати своїх шанувальників пікантними фото. Красуня позує в різних купальниках і демонструє світу свою красу.

А ось її колега, тенісистка Даяна Ястремська полюбляє професійні фотосесії в цікавих образах, хоча фото в купальнику на її сторінці також можна знайти.

Нагадаємо, що красуня-легкоатлетка Юлія Левченко вбила формами в обтягуючому костюмі:"яскравіше сонця".

Як повідомляла Politeka, дзюдоїстка-красуня Дарина Білодід показала райське місце, спустивши блузку:"спокусниця".

Також Politeka писала, що Бех-Романчук в купальнику показала пружні форми максимально близько: "Богиня спортивної краси".