Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і попрощалася з літом

Марина цього разу показала себе в чорному купальнику, низ якого був частково білим. Образ Бех доповнила стильним капелюхом, а на руці можна побачити браслет. Романчук стояла навпроти доріжки до альтанки. Зірка відвела погляд від камери, показуючи свою ідеальну фігуру. Легкоатлетка на другому кадрі вже зробила акцент на грудях, показуючи найцікавішу частину екстремально близько. Третє фото було трохи розмито і у фокусі виявилася тільки капелюх. Але відразу кидається на очі бюст красуні, на якому був зроблений акцент за допомогою рук. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кілька дивовижних фото цього особливого літа", - підписала фото Бех.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка чудова, мила, красива богиня спортивної краси. Я так люблю тебе, дуже люблю тебе. Бажаю вам всього найкращого з вашим чоловіком і вашим життям", "Приголомшлива спортсменка і приголомшлива краса, найкраща з двох світів", "Diosa".

Повідомлялося, що популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася розкішними вигинами в купальнику.

"Прощай літо, я люблю тебе і не хочу, щоб відпустити», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Бех-Романчук позує в тісному купальнику, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру.

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