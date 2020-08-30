Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко блиснула розкішною підкачаною фігуркою на стадіоні

Як передає Politeka.net, свіже фото красуні з'явилося у неї в Instagram. 22-річна зірка спорту позувала в жовтій спортивній жилетці, яка щільно обтягнула її форми. Особливу увагу привернули оголені руки красуні, які виглядали чудово. Як відомо, Левченко спеціалізується на стрибках у висоту, тому її руки завжди знаходяться в напрузі.

Красуня широко посміхалася, дивлячись в камеру. Її волосся було трохи розпатлане. Ймовірно, фото було зроблено після тренування.

"Скоро осінь. І я не розумію, як швидко минув час», - підписала знімок красуня.

За день її фото зібрало понад 17 тисяч лайків. У коментарях їй залишили багато слів підтримки і компліментів.

"Яка красуня Юля", "Шалено хочу з тобою спілкуватися", "Красуня і велика молодець! Ми вболіваємо за Вас!", "Яскравіше сонця", «вдалого тренування», «така красуня», "вогонь", "так, скоро осінь, а сонце у нас ще є. Ти!", "Так прекрасно", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юлія Левченко засвітила фігуру в купальнику. Промениста спортсменка сиділа на підстилці на природі серед дерев. Вона засвітила пружний прес і підкачані руки.

Нагадаємо, що карколомна Левченко показала фото в білизні:"струнка красуня".

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