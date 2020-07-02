Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко показала незвичайний образ і розповіла про дивацтва

На фото Левченко показує себе у короткому чорному купальнику. Красуня сиділа на підстилці на природі серед дерев. Юлія посміхалася на камеру і демонструвала цікавий загар, який вийшов не дуже рівномірним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я, дерева і дивна засмага моєї шкіри", - написала Юлія.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі під знімком:

"Ось так я виглядаю, сидячи у вбиральні", "Ви можете лазити по деревах", "Зебра-тюнінг", "Гарна", "Люблю, ти виглядаєш такою щасливою і расслабленой", "Ви прекрасні", "Привіт, малюк, ти така гарна і чудова, я дивлюсь на тебе з захопленням", "Добра посмішка", "І твоя неземна і іскриста посмішка!", "Красуня Юля", "Дуже добре. Скористайтеся літом".

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Юлія Левченко активно тренується під час карантину.

Так, спортсменка в Instagram відповіла на кілька запитань передплатників, щодо її фігури.

Розповіла киянка, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні, на якому можна оцінити ідеальні форми чудової дівчини.

Нагадаємо, легкоатлетка Левченко вразила красою на карантині, фото

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