Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина

На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку спортсменки.

"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.

К слову, 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.

Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.

На новом фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.

В прошлом месяце Ястремская дошла до финала турнира категории Premier в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти. По ходу турнира Даяна выбила бывшую первую ракетку Анжелик Кербер.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

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