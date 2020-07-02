Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала необычный образ и рассказала о странностях

На фото Левченко показывает себя в коротком черном купальнике. Красотка сидела на подстилке на природе среди деревьев. Юлия улыбалась на камеру и демонстрировала интересный загар, который вышел не очень равномерным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я, деревья и странный загар моей кожи", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии под снимком:

"Вот так я выгляжу, сидя в уборной", "Вы можете лазить по деревьям", "Зебра-тюнинг", "Хороша", "Люблю это, ты выглядишь такой счастливой и расслабленой", "Вы прекрасны", "Привет, малыш, ты такая красивая и замечательная, я смотрю на тебя с восхищением", "Хорошая улыбка", "И твоя неземная и искрящаяся улыбка!", "Красавица Юля", "Очень хорошо. Воспользуйтесь летом".

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно тренируется во время карантина.

Так, спортсменка в Instagram ответила на несколько вопросов подписчиков, относительно ее фигуры.

Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде, на котором можно оценить идеальные формы восхитительной девушки.

Напомним, легкоатлетка Левченко поразила красотой на карантине, фото

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