Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко сверкнула роскошной подкачанной фигуркой на стадионе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотки появилось у нее в Инстаграм. 22-летняя звезда спорта позировала в желтой спортивной жилетке, которая плотно обтянула ее формы. Особое внимание привлекли оголенные руки красотки, которые выглядели превосходно. Как известно, Левченко специализируется на прыжках в высоту, поэтому ее руки всегда находятся в напряжении.

Красотка широко улыбалась, смотря в камеру. Ее волосы были немного растрепаны. Вероятно, фото было сделано после тренировки.

«Скоро осень. И я не понимаю, как быстро прошло время», - подписала снимок красотка.

За день ее фото собрало более 17 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много слов поддержки и комплиментов.

«Какая красавица Юля», «Безумно хочу с тобой общаться», «Красавица и большая молодец! Мы болеем за Вас!», «Ярче солнца», «Удачной тренировки», «Такая красотка», «Огонь», «Да, скоро осень, а солнце у нас еще есть. Ты!», «Так прекрасно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлия Левченко засветила фигуру в купальнике. Лучезарная спортсменка сидела на подстилке на природе среди деревьев. Она засветила упругий пресс и подкачанные руки.

Напомним, что сногсшибательная Левченко показала фото в белье: "Стройная красавица".

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