Українська легкоатлетка Юлія Левченко опублікувала нове фото в соцмережі
Так, спортсменка оновила свій Instagram-аккаунт чорно-білим знімком, на якому позує в брюках і мереживному бра.
Шанувальники красуні-спортсменки тут же засипали її захопленими коментарями:
"Яка усмішка", "Ви дуже красива", " Ваааау, Юля 😍 красуня", "Струнка красуня"
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До речі, Юлія Левченко активно тренується під час карантину
Так, спортсменка в Instagram відповіла на кілька запитань підписників, щодо її фігури.
Киянка розповіла, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.
До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину.
На відео, яке знято в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес з допомогою подушки дивана.
"Моя "домашня" тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Левченко похвалилася формою на карантині: виглядає ідеально.
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