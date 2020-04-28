Украинская легкоатлетка Юлия Левченко опубликовала новое фото в соцсети

Так, спортсменка обновила свой Instagram-аккаунт черно-белым снимком, на котором позирует в брюках и кружевном бра.

Поклонники красавицы-спортсменки тут же засыпали ее восторженными комментариями:

"Какая улыбка", "Вы очень красивая", " Ваааау, Юля 😍 красотка", "Стройная красавица".

К слову, Юлия Левченко активно тренируется во время карантина

Так, спортсменка в Instagram ответила на несколько вопросов подписчиков, относительно ее фигуры.

Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде.

К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина.

На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.

"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.

Напомним, украинская легкоатлетка Левченко похвасталась формой на карантине: выглядит идеально.

Как сообщала Politeka, Роналду оценил гибкость украинской легкоатлетки Левченко: "Можно смотреть вечно".

Также Politeka писала, что легкоатлетка Левченко поразила красотой на карантине, фото: "Это круто".