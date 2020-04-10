Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», Криштиану Роналду похвалил украинскую легкоатлетку Юлию Левченко

У себя в Instagram футболист разместил сториз после того, как украинка выполнила его челлендж в рамках "Nike Living Room Cup”, передает Politeka.net.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал ролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил подписчикам побить его рекорд.

Левченко удалось выполнить это упражнение 80 раз, что позволило ей оказаться в Instagram-сторис Криштиану.

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"Принцесса", " На это можно смотреть вечно", "Молодець", "Красуня" - комментируют подписчики видео украинской спортсменки.

Ранее мы писали, что Юлия Левченко показала, как тренируется дома 

Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина.

Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме. 

В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко

"Это круто. Будь крутой, хорошая защита" "Красотка", "Будь в безопасности", "Увлекательно".

Напомним, украинская легкоатлетка засветила все прелести фигуры во время тренировки.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка показала, как прячется от вируса в райском месте.

Также Politeka писала, что легкоатлетка Левченко поразила красотой на карантине, фото.