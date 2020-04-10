Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», Криштиану Роналду похвалил украинскую легкоатлетку Юлию Левченко
У себя в Instagram футболист разместил сториз после того, как украинка выполнила его челлендж в рамках "Nike Living Room Cup”, передает Politeka.net.
Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал ролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил подписчикам побить его рекорд.
Левченко удалось выполнить это упражнение 80 раз, что позволило ей оказаться в Instagram-сторис Криштиану.
"Железный закон": в сети высмеяли необычное предложение "наливайки" Харькова
В Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел"
Синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет
Удивительную находку обнаружили в Одессе: "Закатали в асфальт"
"Принцесса", " На это можно смотреть вечно", "Молодець", "Красуня" - комментируют подписчики видео украинской спортсменки.
Ранее мы писали, что Юлия Левченко показала, как тренируется дома
Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина.
Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме.
В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко
"Это круто. Будь крутой, хорошая защита" "Красотка", "Будь в безопасности", "Увлекательно".
Напомним, украинская легкоатлетка засветила все прелести фигуры во время тренировки.
Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка показала, как прячется от вируса в райском месте.
Также Politeka писала, что легкоатлетка Левченко поразила красотой на карантине, фото.