Футболист не смог пройти мимо нашей спортсменки

Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», Криштиану Роналду похвалил украинскую легкоатлетку Юлию Левченко

У себя в Instagram футболист разместил сториз после того, как украинка выполнила его челлендж в рамках "Nike Living Room Cup”, передает Politeka.net.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал ролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил подписчикам побить его рекорд.

Левченко удалось выполнить это упражнение 80 раз, что позволило ей оказаться в Instagram-сторис Криштиану.

"Принцесса", " На это можно смотреть вечно", "Молодець", "Красуня" - комментируют подписчики видео украинской спортсменки.

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