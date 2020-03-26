Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова опубликовала новое фото

Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции. На II Европейских играх в 2019 году в Минске спортсменка приняла участие в новом виде программы – динамическая новая легкая атлетика – и завоевала золото.

Новое фото спортсменка опубликовала на странице в Инстаграме, где она часто делится своими тренировками, фотографиями с отдыха и соревнований.

Спортсменка сейчас находится в Кении. В этот раз легкоатлетка показала фото, на котором она позирует в купальнике.

К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина.

На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.

"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.

К слову, 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.

Красотка опубликовала новое горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.

На новом фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

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