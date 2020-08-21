Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла турнір"Меморіал Ірени Шевинської" у польському Бидгощі

Для 22-річної спортсменки показник 2 метри став найкращим у сезоні.

Другою стала її співвітчизниця Ярослава Магучіх, якій підкорилася відмітка на висоті 1 метр 97 сантиметрів.

Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Юлія Левченко опублікувала фото в соцмережі.

Так, спортсменка оновила свій Instagram-аккаунт чорно-білим знімком, на якому позує в брюках і мереживному бра.

Шанувальники красуні-спортсменки тут же засипали її захопленими коментарями:

"Яка Посмішка", "Ви дуже красива", "Ваааау, Юля, красуня", "струнка красуня".

До слова, українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину.

На відео, яке знято в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес за допомогою подушки і дивана.

"Моє" домашнє "тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.

Нагадавши, українська легкоатлетка Левченко похвалилася формою на карантині: виглядає ідеально.

Як повідомляла Politeka, Роналду оцінив гнучкість української легкоатлетки Левченко:"можна дивитися вічно".

Також Politeka писала, що легкоатлетка Левченко вразила красою на карантині, фото: "Це круто".