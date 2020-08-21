Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла турнір"Меморіал Ірени Шевинської" у польському Бидгощі
Для 22-річної спортсменки показник 2 метри став найкращим у сезоні.
Другою стала її співвітчизниця Ярослава Магучіх, якій підкорилася відмітка на висоті 1 метр 97 сантиметрів.
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Раніше ми писали, що українська легкоатлетка Юлія Левченко опублікувала фото в соцмережі.
Так, спортсменка оновила свій Instagram-аккаунт чорно-білим знімком, на якому позує в брюках і мереживному бра.
Шанувальники красуні-спортсменки тут же засипали її захопленими коментарями:
"Яка Посмішка", "Ви дуже красива", "Ваааау, Юля, красуня", "струнка красуня".
До слова, українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час карантину.
На відео, яке знято в спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес за допомогою подушки і дивана.
"Моє" домашнє "тренування для фізичного і психічного здоров'я", - підписала ролик українська легкоатлетка.
Нагадавши, українська легкоатлетка Левченко похвалилася формою на карантині: виглядає ідеально.
Як повідомляла Politeka, Роналду оцінив гнучкість української легкоатлетки Левченко:"можна дивитися вічно".
Також Politeka писала, що легкоатлетка Левченко вразила красою на карантині, фото: "Це круто".