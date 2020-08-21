Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла турнир "Мемориал Ирены Шевинськой" в польском Быдгоще
Для 22-летней спортсменки показатель 2 метра стал лучшим в сезоне.
Второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих, которой покорилась отметка на высоте 1 метр 97 сантиметров.
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Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко опубликовала фото в соцсети.
Так, спортсменка обновила свой Instagram-аккаунт черно-белым снимком, на котором позирует в брюках и кружевном бра.
Поклонники красавицы-спортсменки тут же засыпали ее восторженными комментариями:
"Какая улыбка", "Вы очень красивая", " Ваааау, Юля, красотка", "Стройная красавица".
К слову, украинская легкоатлетка Юлия Левченко, показала, чем занимается во время карантина.
На видео, которое снято в спальне спортсменки, Юля делает приседания, держа в руках поллитровые бутылки воды, а также качает пресс с помощью подушки и дивана.
"Моя "домашняя" тренировка для физического и психического здоровья", - подписала ролик украинская легкоатлетка.
Напомним, украинская легкоатлетка Левченко похвасталась формой на карантине: выглядит идеально.
Как сообщала Politeka, Роналду оценил гибкость украинской легкоатлетки Левченко: "Можно смотреть вечно".
Также Politeka писала, что легкоатлетка Левченко поразила красотой на карантине, фото: "Это круто".