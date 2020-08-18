Відома українська спортсменка Дар'я Білодід показала себе в незвичайному образі на відпочинку

На фото красуня позувала в білій блузці, яку спустила з плечей. Більше нічого не було на Дарині, крім окулярів, якими прикрила очі зірка. Білодід сиділа на бетонній конструкції і дивилася кудись, показуючи себе зі спини. На фото можна побачити узбережжя і гору, а також ідеальне тіло української спортсменки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Райське місце", - написала Дарина під знімком.

Фанати, включаючи Марину Бех-Романчук, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти красива, а декорації дивовижні", "де водяться Райські птахи", "Даша богиня райського місця", "Круто", "Райська пташка))", "Королева", "спокусниця", "Чарівна", "bellissima", "мій ангел, цілую тебе", "Воу, Даша", "дуже красиво. Це прекрасна локація".

Повідомлялося, що дворазова Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою в міні.

Дівчина сиділа на тлі морського пейзажу. На ній було надіто ніжне біле міні-плаття в мереживах. Білодід сиділа на м'якому дивані синього кольору/

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