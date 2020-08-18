Известная украинская спортсменка Дарья Билодид показала себя в необычном образе на отдыхе

На фото красотка позировала в белой блузке, которую спустила с плеч. Больше ничего не было на Дарье, кроме очков, которыми прикрыла глаза звезда. Билодид сидела на бетонной конструкции и смотрела куда-то, показывая себя со спины. На фото можно увидеть побережье и гору, а также идеальное тело украинской спортсменки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Райское место", - написала Дарья под снимком.

Фанаты, включая Марину Бех-Романчук, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красивая, а декорации удивительны", "Где водятся райские птицы", "Даша богиня райского места", "Круто", "Райская птичка))", "Королева", "Искусительница", "Волшебная", "bellissima", "Мой ангел, целую тебя", "Воу, Даша", "Очень красиво. Это прекрасная локация".

Сообщалось, что двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой в мини.

Девушка сидела на фоне морского пейзажа. На ней было надето нежное белое мини-платье в кружевах. Билодид сидела на мягком диване синего цвета/

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