Украинские спортсменки завоевывают медали, побеждают на Олимпиадах, при этом не забывая оставаться невероятно красивыми женщинами
Politeka.net вспомнила самых красивых и невероятно талантливых спортсменок Украины, которые могут похвастаться не только достижениями в спорте, но и неземной красотой.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет свой Инстаграм, публикуя очень красивые и чувственные фото. Невероятная фигура Марины – повод для гордости.
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Олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова еще на «Танцях з зірками» продемонстрировала все достоинства своей фигуры. В купальнике ее вид впечатляет.
Дзюдоистка-красавица Дарья Билодид редко публикует фото в купальнике, хотя ее фигурка очень нетипична для тех, кто занимается дзюдо.
Легкоатлетка Юлия Левченко – обладательница точеной хрупкой фигурки. Но это не помешало ей стать олимпийской чемпионкой среди юниоров.
«Гордость Украины», - пишут поклонники Левченко в комментариях.
Известная и титулованная теннисистка Элина Свитолина в последнее время любит порадовать своих поклонников пикантными фото. Красотка позирует в разных купальниках и демонстрирует миру свою красоту.
А вот ее коллега, теннисистка Даяна Ястремская предпочитает профессиональные фотосессии в интересных образах, хотя фото в купальнике на ее страничке также можно найти.
Напомним, что красавица-легкоатлетка Юлия Левченко сразила формами в обтягивающем костюме: «Ярче солнца».
Как сообщала Politeka, дзюдоистка-красавица Дарья Билодид показала райское место, спустив блузку: "Искусительница".
Также Politeka писала, что Бех-Романчук в купальнике показала упругие формы максимально близко: "Богиня спортивной красоты".