О таких фигурках можно только мечтать

Украинские спортсменки завоевывают медали, побеждают на Олимпиадах, при этом не забывая оставаться невероятно красивыми женщинами

Politeka.net вспомнила самых красивых и невероятно талантливых спортсменок Украины, которые могут похвастаться не только достижениями в спорте, но и неземной красотой.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет свой Инстаграм, публикуя очень красивые и чувственные фото. Невероятная фигура Марины – повод для гордости.

Олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова еще на «Танцях з зірками» продемонстрировала все достоинства своей фигуры. В купальнике ее вид впечатляет.

Дзюдоистка-красавица Дарья Билодид редко публикует фото в купальнике, хотя ее фигурка очень нетипична для тех, кто занимается дзюдо.

Легкоатлетка Юлия Левченко – обладательница точеной хрупкой фигурки. Но это не помешало ей стать олимпийской чемпионкой среди юниоров.

«Гордость Украины», - пишут поклонники Левченко в комментариях.

Известная и титулованная теннисистка Элина Свитолина в последнее время любит порадовать своих поклонников пикантными фото. Красотка позирует в разных купальниках и демонстрирует миру свою красоту.

А вот ее коллега, теннисистка Даяна Ястремская предпочитает профессиональные фотосессии в интересных образах, хотя фото в купальнике на ее страничке также можно найти.

Напомним, что красавица-легкоатлетка Юлия Левченко сразила формами в обтягивающем костюме: «Ярче солнца».

Как сообщала Politeka, дзюдоистка-красавица Дарья Билодид показала райское место, спустив блузку: "Искусительница".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в купальнике показала упругие формы максимально близко: "Богиня спортивной красоты".