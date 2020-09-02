Молода зірка українського тенісу Марта Костюк у першому поєдинку на US Open не залишила шансів росіянці Дар'ї Касаткіній у 2 сетах

Як передає Politeka, Українка діяла рішуче і розгромила свою суперницю з Росії.

Матч закінчився перемогою українки з рахунком 6:1, 6:2.

Зазначимо, що російські експерти вважали, що росіянка легко переможе представника України, оскільки Костюк "не вистачає досвіду". Російське видання "Чемпіонат" вийшло із заголовком про те, що "росіянка висадить українку в першому колі US Open".

Однак прогноз росіян не підтвердився. Зустріч тривала 61 хвилину, трохи більше години. В цілому Костюк взяла шість подач Касаткіної за два сети. Що стосується Дар'ї, то росіянка за дві партії зуміла виграти лише три гейми.







Раніше українська тенісистка Марта Костюк заявила, що деякі спортсмени не володіють достатньою кількістю інформації, щоб говорити про політику.





Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

"Не знаю, чи є сенс питати таких молодих людей і спортсменів про глобальні політичні питання. Я не кажу, що спортсмени не мають до цього ніякого відношення.Я просто вважаю, що вони володіють занадто обмеженою кількістю інформації. Щоб мати якесь поняття про політику, потрібно володіти величезною її кількістю, тому що інакше можна когось образити і стати ворогом народу. Я патріотка, але мені тільки 18 років, і я думаю, що достатньо знати про те, що я ночувала на Майдані з людьми", – заявила Костюк

Нагадаємо, що тенісистка Зарецька влаштувала боксерський поєдинок з хлопцем під час карантину.

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