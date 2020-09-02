Восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк в первом поединке на US Open не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной в 2 сетах
Как передает Politeka, украинка действовала решительно и разгромила свою соперницу из России.
Матч закончился победой украинки со счетом 6:1, 6:2.
Отметим, что российские эксперты считали, что россиянка легко победит представителя Украины, поскольку Костюк "не хватает опыта". Российское издание "Чемпионат" вышло с заголовком о том, что "россиянка высадит украинку в первом круге US Open".
Однако прогноз россиян не подтвердился. Встреча продлилась 61 минуту, чуть больше часа. В общей сложности Костюк взяла шесть подач Касаткиной за два сета. Что касается Дарьи, то россиянка за две партии сумела выиграть лишь три гейма.
Блистательная Ани Лорак на свадьбе в Нью-Йорке светилась от счастья: "Время начинать все сначала..."
Пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"
Знойная жена Артура Пирожкова посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка»
Пленительная Тина Кароль без лифчика засветила лишнее в платье-купальнике: "Надо быть скромнее"
Ранее Костюк рассказала, что у некоторых спортсменов нет достаточного количества информации, дабы рассуждать о политике.
Об этом теннисистка заявила в интервью на YouTube-канале "Суспільне Спорт".
"Не знаю, есть ли смысл спрашивать таких молодых людей и спортсменов о глобальных политических вопросах. Я не говорю, что спортсмены не имеют к этому никакого отношения.
Я просто считаю, что у них слишком ограниченное количество информации. Чтобы иметь какое-то понятие о политике, необходимо владеть огромным ее количеством, так как иначе можно кого-то обидеть и стать врагом народа. Я патриотка, однако мне лишь 18 лет, и я думаю, что достаточно знать о том, что я провела ночь на Майдане с людьми", – заявила Костюк.
Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.
Также Politeka писала, что Свитолина восхитила идеальной фигурой: глаз не отвести.