Восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк в первом поединке на US Open не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной в 2 сетах

Как передает Politeka, украинка действовала решительно и разгромила свою соперницу из России.

Матч закончился победой украинки со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что российские эксперты считали, что россиянка легко победит представителя Украины, поскольку Костюк "не хватает опыта". Российское издание "Чемпионат" вышло с заголовком о том, что "россиянка высадит украинку в первом круге US Open".

Однако прогноз россиян не подтвердился. Встреча продлилась 61 минуту, чуть больше часа. В общей сложности Костюк взяла шесть подач Касаткиной за два сета. Что касается Дарьи, то россиянка за две партии сумела выиграть лишь три гейма.

Ранее Костюк рассказала, что у некоторых спортсменов нет достаточного количества информации, дабы рассуждать о политике.

Об этом теннисистка заявила в интервью на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

"Не знаю, есть ли смысл спрашивать таких молодых людей и спортсменов о глобальных политических вопросах. Я не говорю, что спортсмены не имеют к этому никакого отношения.

Я просто считаю, что у них слишком ограниченное количество информации. Чтобы иметь какое-то понятие о политике, необходимо владеть огромным ее количеством, так как иначе можно кого-то обидеть и стать врагом народа. Я патриотка, однако мне лишь 18 лет, и я думаю, что достаточно знать о том, что я провела ночь на Майдане с людьми", – заявила Костюк.

Напомним, что теннисистка Зарецкая устроила боксерский поединок с парнем во время карантина.

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