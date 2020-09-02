Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками про організацію бою між Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої арени O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Тут два варіанти: боксерам потрібно або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. В даний момент ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 Жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - заявив Хірн.







Раніше Усик заявив, що бажає виходити в ринг з будь-яким чемпіоном світу цій ваговій категорії.

"Джошуа або Ф'юрі? З будь-яким, у кого є пояс чемпіона світу, і який готовий битися з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Ми тримаємо Джошуа в розумі, але в боксі все може трапитися", - зазначив Усик.



Також стало відомо, що український суперважковаговик не планує битися з Олександром Повєткіним.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO, де чемпіон - Ентоні Джошуа.





У жовтні Усик повинен провести поєдинок проти Дерека Чісори. У разі перемоги, наступний поєдинок Олександра повинен відбудуться проти Ентоні Джошуа, якщо той успішно відстоїть свої титули проти Кубрата Пулєва", - зазначив Красюк.



Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.



Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде ..."



