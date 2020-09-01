В случае победы Александра Усика в бою с Дереком Чисорой промоутер сделает все, чтобы добиться поединка с Энтони Джошуа



Как передает Xsport, об этом сказал сам промоутер украинца Александр Красюк.

«Усик больше года является обязательным претендентом по линии WBO. Он позволил Джошуа подраться с Пулевым с расчетом на то, что победитель в следующем бою сразится с ним. Это заявление по-прежнему остается актуальным.

Наш план «А» – победить Дерека Чисору. План «Б» – заставить Джошуа подчиняться правилам WBO или освободить титул. План «В» – побить Джошуа или любого другого чемпиона/претендента, чтобы завоевать пояс в супертяжелом весе. Просто и практично.





Ранее Красюк прокомментировал возможность проведения боя между украинцем и Александром Поветкиным.Он отметил, что речь о бое даже не заходила.

«Усик — официальный претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, чемпионом которой является Энтони Джошуа. На октябрь у Усика запланирован поединок с Дереком Чисорой. В случае победы Александр должен выходить против Джошуа, если тот, в свою очередь, успешно отстоит титулы против Кубрата Пулева.





Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила», — сказал Красюк.



Отметим, что Усик, который ранее выиграл все чемпионские титулы в 91 кг, дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года, одержав победу над Чэззом Уизерспуном техническим нокаутом. Встрече с габаритным Чисорой будет, однако, гораздо более сложной задачей для украинца.

На кону противостояния Усик-Чисора — статус обязательным претендентом на пояс WBO, который в настоящее время принадлежит Энтони Джошуа.

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