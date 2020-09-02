Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился откровениями об организации боя между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой

"У нас появилась огромная проблема с этим боем. Дело в том, что мы планировали его, исходя из заполненной арены O2 в Лондоне. Однако если мы не сумеем продать все билеты, то лишимся несколько миллионов долларов.

Есть два варианта: боксерам необходио либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Сейчас ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят ли они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно уже совсем скоро", - заявил Хирн.

Ранее Усик заявил, что хочет выйти в ринг с любым чемпионом мира этой весовой категории.

"Джошуа или Фьюри? С любым, у кого есть пояс чемпиона мира, и который готов драться с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мы держим Джошуа в уме, но в боксе все может случиться", - отметил Усик.



Также стало известно, что украинский супертяжеловес не желает драться с Александром Поветкиным.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

"Усик - официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, где чемпион - Джошуа.

В октябре Усик планирует провести бой против Чисоры. В случае победы, следующий поединок Александра должен состоятся против Джошуа, если тот успешно защитит все свои титулы против Пулева", - отметил Красюк.



Отметим, что украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр выиграл все 16 поединков.



В рамках этого веса Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.



После этого Александр отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейта, преодолев Чазз Уизерспуна.



Усик стремится стать чемпионом в хэвивейта, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом. Оба становились чемпионами мира в крузервейте и хэвивейта.



Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.