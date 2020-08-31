Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продолжает раскручивать предстоящий бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО)

«Грядет война в этом году. Будьте готовы. Усик – Чисора», – написал Чисора в инстаграме, опубликовав совместое фото с Дэвидом Хеей, передает Politeka.

Бой Усик – Чисора может пройти 31 октября.



Ранее мы сообщали, что промоутер супертяжа Александра Усика Александр Красюк дал комментарий по поводу возможности проведения боя между украинцем и Александром Поветкиным.

По словам Красюка, что речь о поединке даже не шла.



«Усик является фициальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, чемпионом которой является Энтони Джошуа. На октябрь у Усика запланирован поединок с Дереком Чисорой. В случае победы Саша должен выходить против Джошуа, если тот, в свою очередь, успешно отстоит титулы против Кубрата Пулева.

Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила», — отметил Красюк.

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