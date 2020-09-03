Менеджер британського супертяжу Дерека Чісори Девід Хей розповів про підготовку свого підопічного до бою проти українця Олександра Усика

"Швидше за все, бій Чісори і Усика відбудеться в жовтні. Дерек вже на даний момент добре налаштований психологічно, і ще краще фізично. Зараз ідеальний час для нього. Незабаром ми сядемо і розпишемо тренувальний план таким чином, щоб у жовтні Чісора вийшов на пік.

13 жовтня мені виповниться 40 років. Якщо Чісора нокаутує Усика - це буде найкращий подарунок на мій день народження", - сказав Хей в інтерв'ю своєму YouTube-каналу.





Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками про організацію бою між Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої арени O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Тут два варіанти: боксерам потрібно або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. В даний момент ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 Жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - заявив Хірн.







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