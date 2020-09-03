Менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о подготовке своего подопечного к бою против украинца Александра Усика
"Скорее всего, бой Чисоры и Усика состоится в октябре. Дерек уже на данный момент хорошо настроен психологически, и еще лучше физически. Сейчас идеальное время для него. Вскоре мы сядем и распишем тренировочный план таким образом, чтобы в октябре Чисора вышел на пик.
13 октября мне исполнится 40 лет. Если Чисора нокаутирует Усика - это будет лучший подарок на мой день рождения", - сказал Хэй в интервью своему YouTube-каналу.
Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился откровениями об организации боя между Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Есть два варианта: боксерам необходио либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Сейчас ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят ли они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно уже совсем скоро", - заявил Хирн.
Пышногрудая «невеста» Харламова в купальнике взбудоражила и видом, и признанием: «Жестко!»
Пенсионеров отрезвят новыми штрафами, кто в зоне риска: "Урежут выплаты после..."
Киркоров ошеломил детским фото и школьным аттестатом: "Все девчонки влюбились в эти..."
"Это уже начало конца": зараженная Маричка Падалко сообщила о своем состоянии, все подробности
Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".
Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет..."