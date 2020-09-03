Американський фітнес-модель Лексі Кай здивувала несподіваною зміною іміджу

Будучи представником модного бренду одягу, а також абассадором енергетичних напоїв для спортсменів, модель з'являється на нових знімках виключно в жарких образах і демонструє тіло в спортивних костюмах самого неймовірного дизайну.

Проте, іноді Лексі дивує і балує фанатів стильними змінами іміджу, як і цього разу. Дівчина приміряла чорну сукню з блискіток в підлогу, а також привернула увагу до себе завдяки неймовірному декольте.

Сміливий виріз на сукні Лексі ледь зміг прикрити її пишні груди, адже сам наряд пошитий без бретелей, що додало йому ще більшої пікантності. Таким чином модель показала, що кожна дівчина спортсменка може бути приваблива не тільки в спортивному топі і лосинах.

"Стріляємо📷 😊», «досконала приголомшлива краса в сексуальному чорному платті, дійсно, дитина«," немає слів, щоб описати цю красу, Боже😇.», «Я балдію від її краси», «Партнер Fashion Nova 🔥», «Класно 👌🏼», «Ви ідеальна жінка, і ви красива жінка, і ви симпатична леді», «Приголомшливо красиво, я люблю твоє плаття таке елегантне», «Це плаття дуууже елегантне ❤️», «чудові красиві очі і красиві булочки», «Вау, ти виглядаєш чудово 😍🔥😍🔥❣️❣️», «Всі правильні вигини у всіх потрібних місцях і така гарна посмішка!",- пишуть користувачі.

Щоб привертати увагу до себе, дуже часто фітнес-модель також приміряє на себе модні спортивні костюми, слідуючи за трендами. Не так давно ефектна дівчина одягла яскраво-червоний костюм. вигідно підкреслив пружні груди і підтягнуті сідниці.

Лексі вдалося захопити стрункою фігурою і" прокачаними " стегнами, якими вона так пишається. Через низький зріст Лексі не комплексує, також і через те, що вона здається повніше, ніж є. Тому дівчина одягається завжди так, щоб її пишні форми були підкреслені правильно.

"Малятко для любові🐵 💧 👅 🍑 🍆 😍", » відкрийся і скажи Ах«,» хороша поза для формочок«,» я сказав тобі дивитися мені в чортові очі ....", "Ніхто не дивиться в очі🔥 🔥 🔥", «чудово😁 👌», «класна картинка дорога 💕»», «2-е фото, чорт візьми, фотошоплено».

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