Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов жартівливо подякував Господу за те, що Олександр Шовковський завершив кар'єру

Як передає Obozrevatel, П'ятов зізнався, що екс-воротар Динамо у всьому його перевершував.

"Я Саші кажу:"Шахтар" скільки не грав на турнірах проти "Динамо" – я два пенальті відіб'ю, ти – три. Я один, ти-два. Все одно на один більше". Ось так все життя виходило. Ми, напевно, в серіях п'яти по життю зустрічалися, я ні в одній не виграв. Кажу: "Слава Богу, ти закінчив, у мене хоч шанс з'явився, я скористався", – сказав П'ятов.Нагадаємо, екс-воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський балотуватиметься до Київської міської рад.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на передвиборчому з'їзді організації.

"Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально-ось маленьке звернення від нього", - представив він Шовковського.







Повідомлялося також, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в Серію А.



Як стверджує tuttomercatoweb.com "Болонья" погодила трансфер 20-річного форварда. Італійці заплатять 10 мільйонів євро за українця. Решта деталей трансферу невідомі.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що форвард киян Владислав Супряга залишиться в стані»біло-синіх".

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