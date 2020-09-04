Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов жартівливо подякував Господу за те, що Олександр Шовковський завершив кар'єру
Як передає Obozrevatel, П'ятов зізнався, що екс-воротар Динамо у всьому його перевершував.
Нагадаємо, екс-воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський балотуватиметься до Київської міської рад.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на передвиборчому з'їзді організації.
"Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально-ось маленьке звернення від нього", - представив він Шовковського.
Повідомлялося також, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в Серію А.
Як стверджує tuttomercatoweb.com "Болонья" погодила трансфер 20-річного форварда. Італійці заплатять 10 мільйонів євро за українця. Решта деталей трансферу невідомі.
Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що форвард киян Владислав Супряга залишиться в стані»біло-синіх".
Довгонога дочка Христини Орбакайте розхвилювала великим розміром: "вже така доросла"
Нестаріюча Дженніфер Лопес вразила наповал пружними формами в бікіні: "50 років, вогонь!"
Якою росте дочка Ані Лорак від екс-чоловіка Мурата, нове фото злили в мережу: "Турчаночка"
Новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення
Politeka повідомляла, що титулований гранд претендує на захисника Динамо: "готові розлучитися".
Також ми писали, що європейські гранди включилися в боротьбу за лідера Шахтаря: планував купити Мілан.
Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.