Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов шутливо поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру

Как передает Obozrevatel, Пятов признался, что экс-вратарь Динамо во всем его превосходил.

"Я Саше говорю: "Шахтер" сколько не играл на турнирах против "Динамо" – я два пенальти отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". Вот так всю жизнь получалось. Мы, наверное, в сериях пяти по жизни встречались, я ни в одной не выиграл. Говорю: "Слава Богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился, я воспользовался", – сказал Пятов.

Напомним, экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет.