Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов шутливо поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру

Как передает Obozrevatel, Пятов признался, что экс-вратарь Динамо во всем его превосходил.

"Я Саше говорю: "Шахтер" сколько не играл на турнирах против "Динамо" – я два пенальти отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". Вот так всю жизнь получалось. Мы, наверное, в сериях пяти по жизни встречались, я ни в одной не выиграл. Говорю: "Слава Богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился, я воспользовался", – сказал Пятов.

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Напомним, экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на предвыборном съезде организации.

"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского.

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Сообщалось также, что нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в Серию А.

Как утверждает tuttomercatoweb.com, «Болонья» согласовала трансфер 20-летнего форварда. Итальянцы заплатят 10 миллионов евро за украинца. Остальные детали трансфера неизвестны.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что форвард киевлян Владислав Супряга останется в стане «бело-синих».

Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.

Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.