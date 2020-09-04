Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов шутливо поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру
Как передает Obozrevatel, Пятов признался, что экс-вратарь Динамо во всем его превосходил.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на предвыборном съезде организации.
"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского.
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Сообщалось также, что нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в Серию А.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что форвард киевлян Владислав Супряга останется в стане «бело-синих».
Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.
Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.