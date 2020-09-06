Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася жарким відпочинком в рожевому бікіні

Спортсменка є любителем активного відпочинку, тому на пляжі проводить досить багато часу. Дівчина підкреслює своє підтягнуте і натреноване тіло самими різними бікіні. Цього разу вона приміряла ніжно-рожевий купальник на тонких бретельках.

Молода дівчина виглядала вельми привабливо, тому відразу привернула увагу фанатів до себе. Саме завдяки своїм яскравим фото на тренуваннях, природі і просто на пляжі Соммер прославилася в Instagram.

Фанати люблять обговорювати зовнішній вигляд фітнес-моделі і також написали багато слів на адресу її пляжного кадру в рожевому купальнику:

"Пишна така😍 😍 😍", "всі згодні, що Соммер - найкрасивіша модель»," що, якби ми трималися за руки😳», "О, мій Бог«,» ♥ ️ я люблю тебе«,» чорт візьми, я хочу шматок торта Твого, Ти та ще солодкість«,» awillieeeeee, я клянуся Богом, в один прекрасний день ми поїдемо один одного«,» ти дуже приваблива жінка«,» чому б тобі не зупинитися", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина не соромиться показувати себе в природному вигляді і розповідати, як займається заради рельєфних м'язів. Цей раз також не став винятком:

"Давай працювати 😜

* м'яч стрибає (ви його не бачите, але я стрибаю на ньому)

* бічні і звичайні удари з пов'язками

* присідання і тяги назад з тросом

* станова тяга

Я використовую пов'язки на ногах майже на кожному тренуванні ніг! вони найкращі 😭 💛 також повна форма від мого магазину ️ ️ тренування зі мною є в моїй біографії в описі профілю😇 😛 😽 💪 🏽", - написала Соммер під відео.

Ось як реагують фанати:

"Спасибі за те, що Ви так надихаєте, продовжуйте сяяти і продовжуйте працювати, ви ідеальні, я так сильно вас люблю 💛", "ви ідеальні💛 💛 💛»," як довго ви в день проводите в спортзалі ??", » Гей, солодка, пострибай ще😎 👍«, " хіба це не дивно - тренуватися в кімнаті, повній власних фотографій?».

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей виставила напоказ засмаглі сідниці

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей потрясла наливними "яблучками" в занадто тісних шортах

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей підкорила фігурою з намистом на найцікавіших місцях