Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась жарким отдыхом в розовом бикини

Спортсменка является любителем активного отдыха, поэтому на пляже проводит довольно много времени. Девушка подчеркивает свое подтянутое и натренированное тело самыми разными бикини. В этот раз она примерила нежно-розовый купальник на тонких бретельках.

Молодая девушка выглядела весьма привлекательно, поэтому сразу привлекла внимание фанатов к себе. Именно благодаря своим ярким фото на тренировках, природе и просто на пляже Соммер прославилась в Инстаграм.

Фанаты любят обсуждать внешний вид фитнес-модели и также написали много слов в адрес ее пляжного кадра в розовом купальнике:

«Пышная такая😍😍😍», «Все согласны, что Соммер - самая красивая модель», «Что, если бы мы держались за руки 😳», «О, мой бог, ножку повыше и все увидят это», «♥ ️ я люблю тебя», «Черт возьми, я хочу кусок торта твоего, ты та еще сладость», «Awillieeeeee, я клянусь Богом, в один прекрасный день мы поедим друг друга», «Ты очень привлекательная женщина», «Почему бы тебе не остановиться», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка не стесняется показывать себя в естественном виде и рассказывать, как занимается ради рельефных мышц. Этот раз также не стал исключением:

«Давай работать 😜

• мяч прыгает (вы его не видите, но я прыгаю на нем)

• боковые и обычные удары с повязками

• приседания и тяги назад с тросом

• становая тяга

Я использую повязки на ногах почти на каждой тренировке ног! они самые лучшие 😭💛 также полная форма от моего магазина ☀️ тренировки со мной есть в моей биографии в описании профиля 😇😛😽💪🏽», - написала Соммер под видео.

Вот как реагируют фанаты:

«Спасибо за то, что вы так вдохновляете, продолжайте сиять и продолжайте работать, вы идеальны, я так сильно вас люблю 💛», «Вы идеальны💛💛💛», «Как долго вы в день проводите в спортзале ??», «Эй, сладкая, попрыгай еще 😎👍», «Разве это не странно - тренироваться в комнате, полной собственных фотографий?».

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