Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила образом під час нової фотосесії
Фітнес-модель наслідує приклад своєї матері, тому багато часу приділяє спорту, займається собою навіть під час прогулянки на природі і активно вдосконалюється, розповідаючи про успіхи в соціальній мережі Instagram.
Дівчина останнім часом все частіше влаштовує зйомку на природі, щоб привернути увагу аудиторії новим образом. Цього разу Соммер приміряла кислотно-помаранчеве бікіні і вразила виглядом відразу в декількох позах, завдяки яким вдалося підкреслити всі достоїнства молодої спортсменки, а також надати її пляжному бікіні трохи пікантності.
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"Це атмосфера підкорює ""дитинко, чудова і солодка», «Соммер така безсоромна😍 🔥 👑», «ти така ідеальна, я так тебе люблю, спасибі за те, що ти така, яка ти є💛 💛 💛», «неможливо відірватися», «продовжуй, дитинко», «Не зупиняйся», «просто вражає, як вона дивує кожен день», «ти найкрасивіша дівчина на світі», "я люблю це", - пишуть користувачі.
Ми також писали, що спортсменка є любителем активного відпочинку, тому на пляжі проводить досить багато часу. Дівчина підкреслює своє підтягнуте і натреноване тіло самими різними бікіні. Соммер приміряла ніжно-рожевий купальник на тонких бретельках.
Молода дівчина виглядала вельми привабливо, тому відразу привернула увагу фанатів до себе. Саме завдяки своїм яскравим фото на тренуваннях, природі і просто на пляжі Соммер прославилася в Instagram.
Фанати люблять обговорювати зовнішній вигляд фітнес-моделі і також написали багато слів на адресу її пляжного кадру в рожевому купальнику:
"Пишна Така😍 😍 😍", " всі згодні, що Соммер - найкрасивіша модель», «що, якби ми трималися за руки 😳», «О, мій Бог, ніжку вище і всі побачать це», «♥ ️ я люблю тебе», «чорт візьми, я хочу шматок торта Твого, Ти та ще солодкість».
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