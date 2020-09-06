Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила образом під час нової фотосесії

Фітнес-модель наслідує приклад своєї матері, тому багато часу приділяє спорту, займається собою навіть під час прогулянки на природі і активно вдосконалюється, розповідаючи про успіхи в соціальній мережі Instagram.

Дівчина останнім часом все частіше влаштовує зйомку на природі, щоб привернути увагу аудиторії новим образом. Цього разу Соммер приміряла кислотно-помаранчеве бікіні і вразила виглядом відразу в декількох позах, завдяки яким вдалося підкреслити всі достоїнства молодої спортсменки, а також надати її пляжному бікіні трохи пікантності.

"Це атмосфера підкорює ""дитинко, чудова і солодка», «Соммер така безсоромна😍 🔥 👑», «ти така ідеальна, я так тебе люблю, спасибі за те, що ти така, яка ти є💛 💛 💛», «неможливо відірватися», «продовжуй, дитинко», «Не зупиняйся», «просто вражає, як вона дивує кожен день», «ти найкрасивіша дівчина на світі», "я люблю це", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що спортсменка є любителем активного відпочинку, тому на пляжі проводить досить багато часу. Дівчина підкреслює своє підтягнуте і натреноване тіло самими різними бікіні. Соммер приміряла ніжно-рожевий купальник на тонких бретельках.

Молода дівчина виглядала вельми привабливо, тому відразу привернула увагу фанатів до себе. Саме завдяки своїм яскравим фото на тренуваннях, природі і просто на пляжі Соммер прославилася в Instagram.

Фанати люблять обговорювати зовнішній вигляд фітнес-моделі і також написали багато слів на адресу її пляжного кадру в рожевому купальнику: