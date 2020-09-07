Молода фітнес-модель Мішель Левін показала серію оригінальних вправ завдяки підручним засобам

Будучи професійним фітнес-тренером, Мішель намагається вести свій профіль в Instagram досить активно і постійно ділиться корисною інформацією для фанатів. Також модель показує сама топ вправ для всієї групи м'язів. Для цього дівчина займається вдома сама або разом з чоловіком, щоб наочно продемонструвати вплив того чи іншого заняття на тіло людини.

Цього разу струнка красуня за допомогою спеціальної тканини і кріплень на стіні продемонструвала, як прокачати м'язи навіть вдома і відчувати себе так, немов у спортзалі.

"Немає спортзалу? 🤨Немає проблем! 🥳

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1-15 повторень / 6 підходів (2 перших підходи вважаються розминкою)

2️ ⃣ 10 повторень на руку / 3 підходи

2-3️⃣ (комбінація) 10 повторень на кожну руку, як у вправі 2, але зробіть 5 додаткових повторень за допомогою іншої руки / 2 підходи.

4️ ⃣ 12 повторень / 5 підходів

Тепер зроби це!! Дай мені знати, як це відбувається!",- пише Мішель під серією відео в Instagram.

Шанувальники відреагували відразу:

"Відмінно для мене ! Спасибі❤️", "спасибі я зламав двері і впав зверху" « " геній !!", "Ти оригінальна фітнес-красуня в інстаграмі ... ніколи не втомлююся тебе бачити !!", "Я уявляю, як люди намагаються виконати вправу в першому відео з простирадлом» на яку укладено багато часу«, "як красиво мені це подобається" « " ♂ ️ Давай !!! 👏 👏 👏 🇦 🇷 ", "Тренажерний зал.__. Наука", " мені сподобалося .. спасибі. Але не можна так нагинатися", "спасибі, Мішель Левін, продовжуйте, будь ласка".

Раніше струнка красуня показала на домашньому Селфі ідеально підтягнуту фігуру в чорному бікіні. Блондинка виглядала дуже стрункою і підтягнутою, тут же захопивши фанатів.

Свій образ Мішель не стала доповнювати чимось особливим, просте білизна з камінням з боків виглядало досить вдала. У підписі ж Левін написала, щоб шанувальники прокоментували, що саме вони бачать, як виглядає її фігура і чи не товста вона.

"Якої дієти ви дотримуєтеся? Ваше тіло просто натреноване вправами або робили пластичну операцію?", "Повністю ідеальний вигляд", «що сталося ? Вона була такою сексуальною. Вона сильно схудла, і мені це зовсім не подобається. Міс анорексія👎 👎 👎 👎».

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