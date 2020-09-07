Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала серию оригинальных упражнений благодаря подручным средствам

Будучи профессиональным фитнес-тренером, Мишель старается вести свой профиль в Инстаграм достаточно активно и постоянно делится полезной информацией для фанатов. Также модель показывает сама топ упражнений для всей группы мышц. Для этого девушка занимается дома сама или вместе с мужем, чтобы наглядно продемонстрировать влияние того или иного занятия на тело человека.

В этот раз стройная красотка при помощи специальной ткани и креплений на стене продемонстрировала, как прокачать мышцы оригиналым способом даже дома и чувствовать себя так, словно в спортзале.

«Нет спортзала? 🤨Нет проблем! 🥳

-Базовое упражнение на бицепс .... с вашим собственным (самодельным) TRX!

1-15 повторений / 6 подходов (2 первых подхода считаются разминкой)

2️⃣10 повторений на руку / 3 подхода

2–3️⃣ (Комбинация) 10 повторений на каждую руку, как в упражнении 2, но сделайте 5 дополнительных повторений с помощью другой руки / 2 подхода.

4️⃣12 повторений / 5 подходов

Теперь сделай это!! Дай мне знать, как это происходит!», - пишет Мишель под серией видео в Инстаграм.

Поклонники отреагировали сразу:

«Отлично для меня ! Спасибо❤️», «Спасибо я сломал дверь и упал сверху», «Гений !!», «Ты оригинальная фитнес-красотка в инстаграмме ... никогда не устаю тебя видеть !!», «Я представляю, как люди пытаются выполнить упражнение в первом видео с простыней, на которую уложено много времени», «Как красиво мне это нравится», «‍♂️ Давай !!! 👏👏👏🇦🇷», «тренажерный зал.__. Наука», «Мне понравилось .. спасибо. Но нельзя же так нагибаться», «Спасибо, Мишель Левин, продолжайте, пожалуйста».

Ранее стройная красотка показала на домашнем селфи идеально подтянутую фигуру в черном бикини. Блондинка выглядела очень стройной и подтянутой, тут же восхитив фанатов.

Свой образ Мишель не стала дополнять чем-то особенным, простое белье с камнями по бокам выглядело достаточно удачна. В подписи же Левин написала, чтобы поклонники прокомментировали, что именно они видят, как выглядит ее фигура и не толстая ли она.

«Какой диеты вы придерживаетесь? Ваше тело просто натренировано упражнениями или делали пластическую операцию?», «Полностью идеальный вид», «Что произошло ? Она была такой сексуальной. Она сильно похудела, и мне это совсем не нравится. Мисс анорексия👎👎👎👎».

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