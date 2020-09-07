У неділю, 6 вересня, збірна України з футболу розгромно поступилася Іспанії, пропустивши 4 голи

Півзахисник української команди Олександр Зінченко прокоментував такий результат, сказавши, що він був очевидним і проаналізував гру іспанців.

"Все сьогодні було очевидно. Нам є куди рости. Ми допустили чимало помилок, позначилося не краще наш фізичний стан. Але найголовніше, що Іспанія грає на іншому рівні. Ми теж хочемо цього. Але у нас попереду ще багато роботи, щоб цього досягти. Добре, що такий провал стався зараз, а не на Євро", - цитує слова футболіста офіційний сайт УАФ.





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П'ятов зізнався, що екс-воротар Динамо у всьому його перевершував.



