У неділю, 6 вересня, збірна України з футболу розгромно поступилася Іспанії, пропустивши 4 голи
Півзахисник української команди Олександр Зінченко прокоментував такий результат, сказавши, що він був очевидним і проаналізував гру іспанців.
"Все сьогодні було очевидно. Нам є куди рости. Ми допустили чимало помилок, позначилося не краще наш фізичний стан. Але найголовніше, що Іспанія грає на іншому рівні. Ми теж хочемо цього. Але у нас попереду ще багато роботи, щоб цього досягти. Добре, що такий провал стався зараз, а не на Євро", - цитує слова футболіста офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов жартівливо подякував Господу за те, що Олександр Шовковський завершив кар'єру.
П'ятов зізнався, що екс-воротар Динамо у всьому його перевершував.
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Додамо, що в першому турі Ліги націй наша збірна здолала збірну Швейцарії з рахунком 2:1 і зараз займає друге місце в групі.
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