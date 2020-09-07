Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей розчулила мережу пляжним фото з міні-пігами

Дівчина виглядає досить яскраво і незважаючи на те, що їй всього двадцять, вже домоглася певного успіху. Ставши Instagram-моделлю, Соммер почала вести болг в соціальній мережі в певному стилі.

Оскільки спортсменка захоплюється фітнесом, більшість її кадрів пов'язані зі спортом, модним спортивним одягом або фотосесіями на пляжі. Зрідка Соммер вдається вразити фанатів милими витівками, як і цього разу.

У простому кольоровому пляжному бікіні, Рей прогулялася на пляжі з маленькими міні-пігами і їх мамою, причому модель навіть влаштувала невелику зйомку з поросятами і вклалася на животі тварини, розбурхавши фанатоа витівкою:

"Моє порося🐽 😴", - лаконічно написала Рей під фото.

Ось що пишуть фанати:

«Я скучаю по пляжу !!!", "Можу я бути твоєю свинею ❤️❤️😂 😂", «якщо ти любиш мене, не дай мені знати», "Я сподіваюся коли-небудь мати таку дівчину, як ти»," ця Свиня мертва?", "Подобається хороша дівчина", "це був жарт, хтось сказав, що це жарт", " Рембо подзвонив, він хоче, щоб це було так 70-е», «така красива дівчина», «це Свиня того ж кольору, що і твоє волосся?", "На першому фото я думав, що свиня була твоїм волоссям".

Ми також писали, що фітнес-модель наслідує приклад своєї матері, тому багато часу приділяє спорту, займається собою навіть під час прогулянки на природі і активно вдосконалюється, розповідаючи про успіхи в соціальній мережі Instagram.

Дівчина останнім часом все частіше влаштовує зйомку на природі, щоб привернути увагу аудиторії новим образом. Цього разу Соммер приміряла кислотно-помаранчеве бікіні і вразила виглядом відразу в декількох позах, завдяки яким вдалося підкреслити всі достоїнства молодої спортсменки, а також надати її пляжному бікіні трохи пікантності.

» Це атмосфера підкорює « " дитинко, чудова і солодка, просто пожежа», «Соммер така безсоромна😍 🔥 👑», «ти така ідеальна, я так тебе люблю, спасибі за те, що ти така, яка ти є💛 💛 💛», «неможливо відірватися».

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