Американська фітнес-модель Лексі Кай блиснула ідеальною фігуркою в леопардових шортах

Як передає Politeka.net, свіжі фото з вечірки красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в білу футболку, яка сильно обтягнула її видатні форми. Пишні груди моделі сильно випирала, а вдалий ракурс зробив їх ще більше. Особливу увагу шанувальників привернули спокусливі шортики красуні. Леопардові міні-шорти підкреслили апетитну "п'яту точку" зірки і тонку талію.

Додамо, що на фото Лексі Кай позувала з гарячими подружками. На першому фото поруч з нею стояла червоноволоса дівчина в білому топі, а на другому знімку – висока панянка в джинсовій спідниці. Сама Лексі широко посміхалася і зовні нагадувала екс-наречену Володимира Кличка, голлівудську зірку Хейден Панеттьєрі.

Раніше ми писали, що Лексі Кай здивувала несподіваною зміною іміджу. Красуня блиснула розкішною фігурою в красивій вечірній сукні чорного кольору. Модель привернула увагу до себе завдяки неймовірному декольте. Сміливий виріз на сукні ледь прикривав її пишні груди.

Крім цього, нещодавно зірка поділилася фото, на якому застигла в непристойній позі, засвітивши своїх апетитних «малишок» у всій красі. Дівчина була одягнена в обтягуючий червоний костюм.

Нагадаємо, що Лексі Кай відчинила сукню і посвітила своїми "диньками" без білизни: "яскрава і соковита".

А ще Politeka писала, що Лексі Кай убила видом спекотної ковбойші:"яка гаряча дівчинка-наїзниця".

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай показала "вишеньки" в крихітному салатовому бікіні:"вона просто чудо-жінка".