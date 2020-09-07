Американская фитнес-модель Лекси Кай сверкнула идеальной фигуркой в леопардовых шортах
Как передает Politeka.net, свежие фото с вечеринки красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в белую футболку, которая сильно обтянула ее выдающиеся формы. Пышная грудь модели сильно выпирала, а удачный ракурс сделал ее еще больше. Особое внимание поклонников привлекли соблазнительные шортики красотки. Леопардовые мини-шорты подчеркнули аппетитную «пятую точку» звезды и тонкую талию.
Добавим, что на фото Лекси Кай позировала с горячими подружками. На первом фото рядом с ней стояла красноволосая девушка в белом топе, а на втором снимке – высокая барышня в джинсовой юбке. Сама Лекси широко улыбалась и внешне напоминала экс-невесту Владимира Кличко, голливудскую звезду Хейден Панеттьери.
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Ранее мы писали, что Лекси Кай удивила неожиданной сменой имиджа. Красотка сверкнула роскошной фигурой в красивом вечернем платье черного цвета. Модель привлекла внимание к себе благодаря невероятному декольте. Смелый вырез на платье едва прикрывал ее пышную грудь.
Кроме этого, недавно звезда поделилась фото, на котором застыла в неприличной позе, засветив своих аппетитных «малышек» во всей красе. Девушка была одета в обтягивающий красный костюм.
Напомним, что Лекси Кай распахнула платье и посветила своими "дыньками" без белья: "Яркая и сочная".
А еще Politeka писала, что Лекси Кай сразила видом знойной ковбойши: "Какая горячая девочка-наездница".
Также Politeka сообщала, что Лекси Кай показала "вишенки" в крошечном салатовом бикини: "Она просто чудо-женщина".