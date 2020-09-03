Американська фітнес-модель Лексі Кай ледь втримала свій пишний бюст
Зірка із завидною регулярністю публікує спекотні фото і відео, в яких демонструє свої соковиті місця, пише Politeka.net. Цього разу модель опублікувала сторіз в дуже відвертому вбранні.
Лексі постала перед камерою в зеленій міні-сукні. Завдяки довжині і відвертому вирізу можна було розглянути всі достоїнства фігури.
Розкішна дівчина розкрила сукню і виставила пишні груди без білизни. Тонкий шовк прикрив найінтимніші місця. При цьому соковиті форми гідні особливої уваги, адже саме на них і був зроблений акцент.
Струнку талію обвив поясок, а з вирізу внизу - показалася накачана ніжка.
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Модель завершила образ блискучими прикрасами.
Кадри не зібрали ні лайків, ні коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, судячи з інших постів, зірка користується великою популярністю в мережі, адже вона яскрава і соковита.
Нагадаємо, Лексі Кай постала в білому топіку зі сміливим декольте.
Маленький верхній одяг з довгими рукавами, але з великим вирізом зробили образ дуже гарячим. Пишні груди випирали з декольте, притягуючи погляд. Принади виглядали просто шалено і відірватися від фото було неможливо.
Раніше ми писали, що Лексі Кай захопила формами в синьому кобмінезоні без рукавів.
Щоб підкреслити свої достоїнства, дівчина також розстебнула блискавку сильніше, підігріваючи інтерес до апетитної фігури. Позуючи в пікантних позах, зірці вдалося чимало розбурхати мережу. Користувачі мережі тут же засипали її компліментами.
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