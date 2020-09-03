Американская фитнес-модель Лекси Кай едва удержала свой пышный бюст

Звезда с завидной регулярностью публикует жаркие фото и видео, в которых демонстрирует самые сочные места, пишет Politeka.net. В этот раз модель опубликовала сториз в очень откровенном наряде.

Лекси предстала перед камерой в зеленом мини-платье. Благодаря длине и откровенному вырезу можно было рассмотреть все достоинства фигуры.

Роскошная девушка раскрыла платье и выставила пышную грудь без белья. Тонкий шелк прикрыл самые интимные места. При этом сочные формы достойны особого внимания, ведь именно на них и был сделан акцент.

Стройную талию обвил поясок, а из выреза внизу - показалась накаченная ножка.

Модель завершила образ блестящими украшениями.

Кадры не собрали ни лайков, ни комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, судя по другим постам, звезда пользуется большой популярностью в сети, ведь она яркая и сочная.

Напомним, Лекси Кай предстала в белом топике со смелым декольте.

Маленькая верхняя одежда с длинными рукавами, но с большим вырезом сделали образ очень горячим. Пышная грудь выпирала из декольте, притягивая взгляд. Прелести смотрелись просто безумно и оторваться от фото было невозможно.

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Чтобы подчеркнуть свои достоинства, девушка также расстегнула молнию посильнее, подогревая интерес к аппетитной фигуре. Позируя в пикантных позах, звезде удалось немало взбудоражить сеть. Пользователи сети тут же засыпали ее комплиментами.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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