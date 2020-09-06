Американський фітнес-модель Лексі Кай перетворилася на дівчину-ковбоя в новій фотосесії

Спортсменка активно веде свій Instagram, розповідаючи про харчування і свої вправи в спортзалі, який відвідує чи не кожен день. Ефектна блондинка показує нові образи, в яких займається, і завдяки цьому стала дуже популярна в соціальній мережі.

Тепер модель розповідає про бренд одягу, з яким співпрацює і разом з яким перетворюється для нових рекламних зйомок.

Так, цього разу Лексі приміряла ковбойський образ. У коротенькій небесно-блакитний майці з метеликами і світло-синіх джинсах з рваними розріхами дівчина виглядала незвично. Завершили образ спортсменки ковбойські коричневі чоботи з бохромою.

«Вау, це моя дівчинка 😍😍😍😍», «Боже ти самий милий 😍», «Трепетно, це чудово ☺️👏🏼», «Неймовірний вид», «Така красива 😘😘», «Епічний рівень 1000000 🤠», «Так багато екстазу 👌🏽😍», «Тепер я люблю синій💙💙🥰», «Ваш одяг і зовнішній вигляд такі класні 👏🏻👏🏻😀», «Ти така мила і гаряча одночасно 😍😍», «Обожнюю погляд скотницы!", "Ти виглядаєш дуууже чудово, абсолютно приголомшливо», «наймиліша дівчина-наїзниця», - написали користувачі.

Ми також писали, що молода спортсменка багато часу приділяє собі і занять спортом, щоб привести тіло в порядок. При цьому знаменитість не боїться здатися неідеальною-дівчина пропагує любов до себе в будь-якому вигляді і прийняття недоліків.

Лексі впевнена, що найголовніше - бути здоровим, тому треба працювати над собою, а результат цього відображається на її тілі. Демонструючи кожен раз підтягнуті сідниці і груди, Кай захоплює фанатів своїм квітучим виглядом.

Незважаючи на невисокий зріст, молода блондинка виглядає дуже витончено і стрункою. Фітнес-модель на одних з яскравих фото постала лише в салатовому бікіні яскраво-кислотного відтінку.

Фанати не залишилися осторонь:

"Красиві форми малятка в красивому бікіні в стилі абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «виглядає так жарко і сексуально babe😘 😘 😘 😘",» богиня! Абсолютно на сто відсотка!", "Вау круто", Яка чудова картинка, Зелений на тобі виглядає приголомшливо!».

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