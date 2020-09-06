Американская фитнес-модель Лекси Кай превратилась в девушку-ковбоя в новой фотосессии

Спортсменка активно ведет свой Инстаграм, рассказывая о питании и своих упражнениях в спортзале, который посещает едва ли не каждый день. Эффектная блондинка показывает новые образы, в которых занимается, и благодаря этому стала очень популярна в социальной сети.

Теперь модель рассказывает о бренде одежды, с которым сотрудничает и вместе с которым преображается для новых рекламных съемок.

Так, в этот раз Лекси примерила ковбойский образ. В коротенькой небесно-голубой майке с бабочками и светло-синих джинсах с рваными разрехами девушка выглядела необычно. Завершили образ спортсменки ковбойские коричневые сапоги с бохромой.

«Вау, это моя девочка 😍😍😍😍», «Боже ты самый милый 😍», «Трепетно, это восхитительно ☺️👏🏼», «Невероятный вид», «Такая красивая 😘😘», «Эпический уровень 1000000 🤠», «Так много экстаза 👌🏽😍», «Теперь я люблю синий💙💙🥰», «Ваш наряд и внешний вид такие классные 👏🏻👏🏻😀», «Ты такая милая и горячая одновременно 😍😍», «Обожаю взгляд скотницы!», «Ты выглядишь ооочень великолепно, абсолютно потрясающе», «Самая милая девушка-наездница», - написали пользователи.

Мы также писали, что молодая спортсменка много времени уделяет себе и занятиям спортом, чтобы привести тело в порядок. При этом знаменитость не боится показаться неидеальной - девушка пропагандирует любовь к себе в любом виде и принятие недостатков.

Лекси уверена, что самое главное - быть здоровым, поэтому надо работать над собой, а результат этого отображается на ее теле. Демонстрируя каждый раз подтянутые ягодицы и грудь, Кай восхищает фанатов своим цветущим видом.

Несмотря на невысокий рост, молодая блондинка выглядит очень изящно и стройной. Фитнес-модель на одних из ярких фото предстала лишь в салатовом бикини ярко-кислотного оттенка.

Фанаты не остались в стороне:

«Красивые формы малышки в красивом бикини в стиле абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Выглядит так жарко и сексуально babe😘😘😘😘», «Богиня! Совершенно на сто процента!», «Вау круто», Какая замечательная картинка, зеленый на тебе смотрится потрясающе!».

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