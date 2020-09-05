Американський фітнес-модель Лексі Кай в кислотно-салатовому бікіні вразила підтягнутими формами

Молода спортсменка багато часу приділяє собі і занять спортом, щоб привести тіло в порядок. При цьому знаменитість не боїться здатися неідеальною-дівчина пропагує любов до себе в будь-якому вигляді і прийняття недоліків.

Лексі впевнена, що найголовніше - бути здоровим, тому треба працювати над собою, а результат цього відображається на її тілі. Демонструючи кожен раз підтягнуті сідниці і груди, Кай захоплює фанатів своїм квітучим виглядом.

Незважаючи на невисокий зріст, молода блондинка виглядає дуже витончено і стрункою. Фітнес-модель на одних з яскравих фото постала лише в салатовому бікіні яскраво-кислотного відтінку.

Фанати не залишилися осторонь:

"Красиві форми малятка в красивому бікіні в стилі абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «виглядає так жарко і сексуально babe😘 😘 😘 😘",» богиня! Абсолютно на сто відсотка!", "Вау круто", Яка чудова картинка, Зелений на тобі виглядає приголомшливо!", "Ви Чудо-жінка в цьому світі ❤️❤️❤️😘😘😘», «красива фігура, ідеальна і сексуальна", " сексуальні бомби💣 🥰", - пишуть користувачі.

Щоб привертати увагу до себе, дуже часто фітнес-модель також приміряє на себе модні спортивні костюми, слідуючи за трендами. Не так давно ефектна дівчина одягла яскраво-червоний костюм. вигідно підкреслив пружні груди і підтягнуті сідниці.

Лексі вдалося захопити стрункою фігурою і" прокачаними " стегнами, якими вона так пишається. Через низький зріст Лексі не комплексує, також і через те, що вона здається повніше, ніж є. Тому дівчина одягається завжди так, щоб її пишні форми були підкреслені правильно.

"Малятко для любові🐵 💧 👅 🍑 🍆 😍", » відкрийся і скажи Ах«,» хороша поза для формочок«,» я сказав тобі дивитися мені в чортові очі ....", "Ніхто не дивиться в очі🔥 🔥 🔥", «чудово😁 👌», «класна картинка дорога 💕»», «2-е фото, чорт візьми, фотошоплено».

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